Orçamento Participativo Jovem foi aposta falhada, mas há recomendações para melhorar

O Orçamento Participativo Jovem Portugal (OPJP) teve três edições (entre 2017 e 2019), mas não cumpriu as expectativas. A participação ficou abaixo daquilo que o Governo previa e, apesar de a taxa de execução dos projectos ter sido elevada e o impacto a nível local positivo, muitos sofreram atrasos e alterações profundas. As conclusões foram divulgadas num relatório publicado no site do PlanApp (Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospectiva da Administração Pública) neste mês de Dezembro, que apresenta mais de uma dezena de recomendações que um próximo executivo deve seguir caso queria retomar esta iniciativa.

