Portugal tem pela frente um ano recheado de perigos e desafios e depois de passar este remanso do Natal é bom que haja quem nos fale mais do futuro.

A época apela ao doce embalo da nostalgia, não estivéssemos nós no Natal, a estação para todas as memórias doces, de preferência evocadas em torno de uma mesa bem recheada do conforto do eterno bacalhau e da amizade e alegria que devem ser servidas em doses imoderadas.