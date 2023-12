Isabel Lhano (1953-2023), a beleza como palavra de ordem

Billie Holiday canta para um amor ausente, para alguém que vislumbra nos lugares familiares, como a mesa de um pequeno café. Mas no Pátio, onde a sua voz arrastada enche as mesas ainda expectantes de clientes, numa tarde de Inverno de agradecer o mero reflexo do sol na vidraça, outro é o rosto a quem muitos dos que por aqui passam poderiam dedicar os versos de I’ll Be Seeing You.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt