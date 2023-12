2023, o ano do fim de um ciclo

Quem olhar para Portugal, apenas no plano da política orçamental e financeira do Estado, até fica com a impressão de que 2023 foi um ano que correu bem. As contas públicas fecham com um excedente orçamental de 0,8%, estando previsto que será de 0,2% em 2024. Depois do choque de uma crise inflacionária, a inflação baixou para 1,6% em Novembro, prevendo-se que seja, em média, de 2,9% para o ano. A dívida pública baixou para 103% do PIB este ano, devendo ficar em 98,9% do PIB em 2024. Isto quando o desemprego se mantém na casa dos 6% e o emprego cresceu a níveis inéditos. Isto, friso, depois de uma crise inflacionária nascida com a pandemia de covid-19 e muitíssimo agravada com a guerra provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

