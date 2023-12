O que aprendemos no nosso gabinete de curiosidades

Hoje é dia de festas e como o mundo não está para festas aqui vai outra coisa de menos sinistro. No Arquivo Ephemera costumamos dizer que não há um momento de aborrecimento, never a dull moment. Mas, mais do que isso, aprende-se imenso. Nós sabemos coisas que ninguém sabe, e isto pode parecer arrogância, mas não é. Tem que ver com o que recebemos, estudamos e estimamos. Eis alguns exemplos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt