Auto-estrada A1 cortada em Santarém devido a acidente com três feridos

Circulação na A1 estava cortada pelas 14h15 no local do acidente – ao quilómetro 72 do sentido norte-sul – localizado junto à localidade de Póvoa de Santarém.

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras ocorrida ao início da tarde deste sábado na auto-estrada 1 (A1), na zona de Santarém, está a provocar o corte daquela via no sentido norte-sul, disse fonte da Protecção Civil.

De acordo com a fonte do comando sub-regional da Lezíria do Tejo, a circulação na A1 estava cortada pelas 14h15 no local do acidente – ao quilómetro 72 do sentido norte-sul – localizado junto à localidade de Póvoa de Santarém, cerca de seis quilómetros a norte do nó de acesso àquela cidade e à auto-estrada 15.

A mesma fonte indicou que as operações de socorro se encontram a decorrer e que o acidente provocou dois feridos ligeiros, transportados para o hospital de São José, em Lisboa e uma terceira vítima, aparentemente mais grave, que será transportada para uma unidade de saúde ainda não revelada por um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O alerta para o acidente foi dado às 13h e no local estão 25 operacionais, apoiados por oito viaturas e um helicóptero.

Já numa informação enviada à Lusa, a Brisa, concessionária da A1, informou, cerca das 13h30, que o trânsito naquela via estava condicionado nos dois sentidos, em locais diferentes, devido a dois incidentes.