Ventforet Kofu, uma equipa que não é deste tempo

Estes são os tempos em que se fala da Superliga europeia e de um Mundial de clubes, competições que, na sua concepção, se destinam a perpetuar um certo “status quo” no futebol mundial – não serão para todos, serão apenas para alguns. Este é um mundo em que um Estado contrata jogadores e compra clubes para ter a boa vontade do mundo. O Ventforet Kofu não parece um clube deste mundo, nem destes tempos. Joga na segunda divisão do Japão (J2-League) e, na última época, cometeu uma proeza digna do futebol antigo, ganhou a Taça do Imperador e, segundo as regras futebolísticas do país, ganhou acesso à Liga dos Campeões da Ásia. Continuou a ganhar e está nos oitavos-de-final.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt