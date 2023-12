Tempo de decisões na Taça da Liga

É fundamentalmente de Taça da Liga que se faz o Natal desportivo 2023 em Portugal. Depois do Benfica, é a vez de o Sp. Braga entrar em campo logo à noite (20h15, SPTV) para defrontar o Nacional e tentar qualificar-se para a final four. O empate com o Casa Pia no primeiro jogo obriga os minhotos a triunfarem por mais do que um golo de diferença para seguirem em frente.

No sábado, o Sporting defrontará o Tondela (18h, SPTV) para descolar do Farense no primeiro lugar do C e, assim, garantir o acesso à próxima fase, enquanto o FC Porto jogará apenas para limpar a imagem, após uma derrota diante do Estoril (já apurado) que ditou a eliminação dos "dragões". O adversário será o vizinho Leixões, que também ainda não pontuou no Grupo D.

Fora de portas, o Mundial de clubes prossegue na Arábia Saudita termina hoje, com a final disputada entre Manchester City e Fluminense (18h). Vença quem vencer, teremos sempre um estreante no palmarés de uma competição que tem sido dominada pelo Real Madrid, detentor de cinco títulos, quatro dos quais conquistados nas últimas sete edições.

Com a Premier League a servir de prato forte nos dias que antecedem e que se seguem ao Natal, a próxima semana arrancará com a concentração da selecção nacional de andebol, com vista à preparação para o Campeonato da Europa, que se disputará em Janeiro na Alemanha. Portugal tem dois jogos particulares previstos com a selecção anfitriã do torneio (dias 4 e 6 de Janeiro), sendo que não contará com Victor Iturriza, Fábio Magalhães e André Gomes, todos eles baixas por lesão.

