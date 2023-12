Aquário Vasco da Gama classificado como Monumento de Interesse Público

O aquário lisboeta é dos mais antigos do mundo: foi inaugurado em 1898, no IV Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia . Um “testemunho notável de vivências e factos históricos”.

O Aquário Vasco da Gama, localizado no Dafundo, concelho de Oeiras, foi classificado como Monumento de Interesse Público, segundo uma portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República.

Na portaria - assinada em 10 de Novembro pela secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro --, a classificação do Aquário Vasco da Gama, incluindo o jardim, é justificada com o seu "interesse como testemunho notável de vivências e factos históricos", a par do "seu valor estético, técnico e material" e da sua "concepção arquitectónica e urbanística".

A importância para a investigação histórica e científica e para a memória colectiva também foi um factor para responder positivamente à proposta de classificação que foi apresentada pela Direcção-Geral do Património Cultural.

O Aquário Vasco da Gama, situado junto ao rio Tejo, no distrito de Lisboa, é um dos aquários públicos mais antigos do mundo. Foi projectado no contexto das comemorações do IV Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia e inaugurado em 20 de Maio de 1898, na presença do rei D. Carlos I.

Foto Aquário Vasco da Gama Marinha Portuguesa

O projecto de arquitectura e a construção ficaram a cargo da firma Vieillard&Touzet, sob a orientação técnica do engenheiro Albert Girard, naturalista e principal colaborador científico de Carlos I.

Em 1901, foi entregue à Marinha Portuguesa, para sua gestão.

Foto Aquário Vasco da Gama CM Oeiras

Em 1940, em consequência da construção da avenida marginal Lisboa-Cascais, o edifício foi amputado em cerca de um terço da sua superfície, mas duas décadas depois iniciaram-se obras de ampliação e restauro.

O aquário está ligado ao início da divulgação da vida aquática em Portugal, tendo acolhido o legado da colecção do Museu Oceanográfico D. Carlos I, em 1935.