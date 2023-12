Sporting segura extremo Geny Catamo até 2028

Internacional moçambicano convocado para a CAN 2023 fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O Sporting anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato do jovem extremo moçambicano Geny Catamo, de 22 anos, com validade até 2028 e com a revisão da cláusula de rescisão a ascender a 60 milhões de euros.

Geny Catamo reagiu nos canais oficiais do clube com “orgulho” e a convicção de que continuará a crescer na equipa sob o comando técnico de Rúben Amorim, que tem apostado no extremo proveniente do Amora depois de um período em que foi cedido a V. Guimarães e Marítimo.

Catamo tem sido regularmente utilizado pelo técnico do Sporting, somando 18 jogos, com um saldo de dois golos e duas assistências, tendo sido convocado para a Taça das Nações Africanas (CAN 2023), a disputar na Costa do Marfim, entre 13 de Janeiro e 11 de Fevereiro.