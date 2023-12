Ilga volta a abrir portas para o Natal LGBTI: “Que ninguém esteja sozinho”

O objectivo é que “ninguém esteja sozinho”, numa altura tradicionalmente virada para a família. Mas, por vezes, as relações familiares estão cortadas, ou são elas próprias um factor de ansiedade: assim, a Ilga (Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo) volta a abrir as portas para receber quem quiser lá ir nos dias 24 e 25 de Dezembro.

A inscrição pode ser feita no site e, apesar de “facilitar a logística”, não é obrigatória — quem quiser pode simplesmente aparecer, a participação é gratuita.

Gonçalo Aguiar, responsável pela Gestão Comunitária e Coordenação-Geral da associação, refere que a expectativa para este ano é receber 80 pessoas no Centro Comunitário LGBTI, na Rua dos Fanqueiros, em Lisboa. No ano passado, 65 pessoas passaram o Natal no centro.

O Natal Comunitário está marcado para 18h, dia 24, e para as 12h, dia 25. A associação oferece sumos, chá e café, mas pede a quem conseguir que leve comida. Há microondas, forno, frigorífico e utensílios.

“Este é um espaço de segurança, conforto, onde as pessoas podem ser quem são, nesta altura delicada”, afirma Gonçalo Aguiar.