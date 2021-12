O Natal pode ser difícil para pessoas LGBTI+, mas ninguém tem de o passar sozinho

"A família escolhe sempre o amor" é a nova campanha da associação ILGA Portugal (Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo), divulgada em vésperas do Natal — uma altura do ano que pode ser "particularmente difícil" para pessoas LGBTI+, "que se vêem frequentemente privadas de afectos e de rede de suporte", aponta a ILGA.

A campanha, feita em conjunto com a agência de comunicação Ködö World Care, quer "mudar as narrativas de isolamento tantas vezes associadas às pessoas LGBTI+ e às suas relações familiares", bem como "apresentar uma história e uma mensagem positivas, nas quais o amor é o ponto central da narrativa" e sensibilizar sobre "a importância da igualdade, da integração e aceitação da diversidade pelas redes familiares e de amizade". Para isso, mostra-nos a preparação de um jantar que se revelou bem-sucedido, acabando com a mensagem de que "a família, seja ela biológica ou de escolha, é uma parte fundamental para a felicidade, empoderamento e visibilidade da comunidade".

A campanha é também assinada por três associações parceiras da ILGA Portugal: a Amplos, a Avó Veio Trabalhar e a Queer Tropical. Juntas, querem dizer que "urge contrariar estas realidades através de um reforço de valores e experiências positivas, de normalização daquela que deveria ser uma mensagem universal de liberdade, amor e aceitação".