O SNS está há muito tempo a testar os limites

O bastonário da Ordem dos Médicos anunciou há dias a constituição de uma comissão para fazer uma avaliação “profunda” das condições de 50 maternidades do país. Face a “situações absolutamente dramáticas de não-resposta”, disse, a Ordem quer dar o seu contributo técnico-científico, envolvendo várias especialidades médicas. A iniciativa é de saudar. Faz falta um olhar multidisciplinar, em parceria com uma universidade, como é o caso, sobre o impacto do que se está a passar. Até para avaliar se tem sentido falar constantemente de “situações absolutamente dramáticas”. Uma grávida que lê “situações absolutamente dramáticas” pensa no pior.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt