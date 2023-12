PJ realiza buscas na Junta de freguesia de Campolide em Lisboa

Buscas estão relacionadas com a gestão do anterior executivo em instituições de educação e solidariedade social.

A Polícia Judiciária (PJ) estava pelas 12h40 desta quinta-feira, 21 de Dezembro, a realizar buscas na Junta de Freguesia de Campolide, em Lisboa, confirmou à Lusa o presidente da autarquia (PS). O autarca referiu ainda que as buscas em nada estão relacionadas com o actual executivo, mas com o anterior, liderado por André Couto.

Segundo Miguel Belo Marques, estavam a realizar buscas na Junta de Freguesia elementos da PJ, acompanhados por uma procuradora.

As investigações estão relacionadas com a gestão do anterior presidente da Junta no que toca à Fundação António Luís de Oliveira e do Externato Educação Popular, adiantou a RTP.