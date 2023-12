O Chiado estará interdito aos carros durante os próximos três fins-de-semana

Devido ao grande número de pessoas que costuma circular na zona do Chiado nesta altura do ano, e de forma a que os peões consigam caminhar com maior segurança, a Câmara Municipal de Lisboa vai condicionar o acesso a carros na zona nos próximos três fins-de-semana.

Assim, desde as 21h de sexta-feira até às 24h de domingo, de 22 de Dezembro a 7 de Janeiro, não vai ser possível levar o automóvel para as seguintes artérias:

Foto Maria Lomelino (DMM/DIPM)

Rua Garrett; Rua Nova do Almada a partir do cruzamento com a Rua de São Nicolau até à Rua Garrett - o trânsito será desviado para a Rua do Crucifixo; Rua Ivens: entre o cruzamento com a Rua Capelo e até à Rua Garrett - o trânsito será desviado para a Rua Capelo e para o sentido descendente da Rua Serpa Pinto; Rua Serpa Pinto: entre a Rua Garrett e o cruzamento com a Rua Capelo o trânsito será desviado para o sentido descendente da Rua Serpa Pinto; Calçada do Sacramento: entre a Rua Garrett e o cruzamento com a Rua Almirante Pessanha (Será permitida a saída do parque de estacionamento).

Segundo o comunicado da autarquia, o acesso a residentes é assegurado, assim como os movimentos de cargas e descargas entre as 6h e as 10h.

A autarquia lembra ainda que até 7 de Janeiro os cidadãos podem recorrer a dois parques de estacionamento da EMEL que neste período são gratuitos, o da Ameixoeira e o do Campo Grande. A partir daqui, está disponível uma ligação gratuita da Carris até à Baixa, com paragens no Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e Rossio.