A conquista do MoMA por Alexandre Estrela

Flat Bells é a primeira exposição de um artista português no Museum of Modern Art, em Nova Iorque. Abriu num ano marcado pela internacionalização da arte portuguesa.

Flat Bells, ou, traduzido à letra, Sinos Planos, é o título da exposição de Alexandre Estrela no MoMA (Museum of Modern Art), em Nova Iorque, primeira individual do artista nesta cidade onde já viveu e que tantas influências, ainda que subtis, transporta na sua prática. A instalação foi concebida para o estúdio Kravis, um espaço no coração do museu, especialmente dedicado à live art – performance, música, som e noções expandidas da imagem em movimento. E é nesta perspetiva que Flat Bells, com exímia curadoria de Sophie Cavoulacos, se enquadra – um corpo de trabalho performativo.