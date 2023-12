Isabel Santos: “Não ser o acordo [para as migrações] que a extrema-direita gostaria já é um avanço”

A deputada do Parlamento Europeu espera “que no futuro seja possível introduzir melhorias” no acordo estabelecido, de forma a atingir uma “solução mais humanizada”.

A União Europeia chegou a um acordo sobre o modelo final de cinco regulamentos para gerir as migrações e o asilo. A eurodeputada do PS Isabel Santos não ficou "nada satisfeita" com este acordo porque considera ser necessária uma solução "mais humanizada". Contudo, reconhece que dar este passo é algo positivo, especialmente quando a extrema-direita não conseguiu aquilo que desejava: fechar todas as fronteiras a migrantes e refugiados.