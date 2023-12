No mês de arranque, autocarros da Unir acumulam queixas

“Quando vou apanhar um transporte é como jogar no bingo: às vezes tenho sorte, outras vezes não”, diz Sílvia Soares, de 61 anos, que tem um centro de estética em Gandra, concelho de Paredes. Mora no Porto, perto do Marquês, e depende de autocarros para fazer o percurso entre trabalho e casa. Desde que começou a operação da rede Unir, Sílvia está com pouca sorte ao jogo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt