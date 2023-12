Durão Barroso diz que Salgado nunca fez uso da sua posição para influenciar

Durão Barroso, antigo primeiro-ministro, afirmou esta terça-feira, perante o tribunal que “nunca Ricardo Salgado fez qualquer uso da sua posição para obter qualquer tratamento que pudesse ser censurado ou influenciar algo”.

O antigo governante, que também trabalhou para o BES nos anos 90, prestou declarações como testemunha no julgamento de Manuel Pinho, a mulher Alexandra Pinho, e o antigo ex-banqueiro Ricardo Salgado, onde afirmou que “não há nenhum génio político” que pudesse adivinhar, em Março de 2004, o que se iria passar em Julho do mesmo ano, quando decidiu demitir-se. “Nem eu sabia nessa altura”.

Esta questão é pertinente porque o Ministério Público (MP) defende que, Manuel Pinho fez um acordo com Ricardo Salgado que incluiu uma série de benefícios, nomeadamente a promessa de vir a obter a reforma aos 55 anos, quando saiu em Março de 2005 do BES para exercer funções de ministro da Economia, para favorecer os interesses do banqueiro.

Ora a defesa do antigo ministro da Economia diz que foi em Março de 2004 e não em Março de 2005 que houve um acordo entre Salgado e Pinho, mas que esse acordo foi para que Pinho aceitasse exercer outras funções no BES e que, sim, contemplava a promessa da tal reforma aos 55 anos.

Aliás, já várias testemunhas, nomeadamente as que foram arroladas pelo MP, incluindo o jurista que escreveu o acordo, acabaram por dar a mesma versão desta parte da tese da defesa em tribunal. Porém, a data continua a ser importante para desmontar a tese do MP e o testemunho de Durão Barroso está a ser usado para isso: para provar que, mesmo tendo existido um acordo em Março de 2004, este nunca poderia ser para com a intenção de comprometer Pinho num pacto corruptivo quando fosse para o Governo porque nessa altura não se sabia o que ia acontecer.

Em 2004, vigorava um Governo de maioria com Durão Barroso como primeiro-ministro. O antigo governante diz, que na altura, apenas aceitou sair do Governo para a Comissão Europeia com a promessa de que não haveria dissolução da Assembleia da República. Nessa altura sucedeu-lhe Pedro Santana Lopes, mas nada fazia prever que o Governo não cumprisse o mandato até ao fim e que acabassem para ocorrer eleições e o PS fosse para o Governo.

Esta terça-feira ainda vão ser ouvidos mais dois antigos primeiros-ministros: Pedro Passos Coelho e José Sócrates.

Neste processo, Manuel Pinho responde por dois crimes de corrupção passiva, um de branqueamento e um de fraude fiscal, enquanto a Ricardo Salgado o Ministério Público imputa dois crimes de corrupção activa e um de branqueamento. Já Alexandra Pinho responde por um crime de branqueamento e outro de fraude fiscal, ambos em co-autoria com o marido.

De acordo com a acusação, Manuel Pinho, enquanto ministro da Economia (cargo que ocupou de 2005 a 2009) e, depois, como responsável pela candidatura de Portugal à organização da competição de golfe Ryder Cup, actuou, em detrimento do interesse público, na prossecução de interesses particulares do Grupo Espírito Santo (GES)/Banco Espírito Santo (BES) e de Ricardo Salgado. Alexandra Pinho senta-se no banco dos arguidos, porque, segundo o MP constituiu com o marido a Tartaruga Foundation e outras sociedades para alegadamente ocultarem os pagamentos feitos por Ricardo Salgado a Manuel Pinho. Já o ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, está acusado de ter subornado o então ministro da Economia, Manuel Pinho, com valores superiores a cinco milhões de euros.