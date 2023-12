Como foi a moda em 2023? Eis as fotografias do ano

A moda está presente em quase todos os momentos do quotidiano, mas o apogeu desta arte acontece na passerelle nas grandes semanas de moda ou na passadeira vermelha dos eventos artísticos. Este ano não foi excepção e não faltou cor, criatividade, rigor nas silhuetas e uma boa dose de boa disposição.

Sim, esta última dica era para Jared Leto, que se vestiu da gata Choupette de Karl Lagerfeld (1933-2019) para o Met Gala ─ que, neste ano, foi uma homenagem ao criador alemão, celebrado enquanto director criativo da Chanel. O desfile na escadaria, que marca a estreia da nova exposição do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque, é sempre um dos momentos mais importantes do ano para a moda, onde os designers têm oportunidade de mostrar as suas criações mais arrojadas.

Há quem chame ao Met Gala os Óscares da moda. Mas já que falamos em prémios, as passadeiras vermelhas de todas as cerimónias são momentos em que os fãs de moda se colam à televisão. Este ano, nos Grammys, a cantora Lizzo foi a estrela da noite com uma volumosa capa laranja coberta com flores, assinada pela Dolce&Gabbana.

Nas passerelles, de Londres a Nova Iorque, sem esquecer Paris ou Milão, há sempre quem marque pela diferença e volte a lembrar o esplendor da criatividade. Este foi o ano de Pierpaolo Piccioli na Valentino com um desfile de alta-costura no Chateau de Chantilly, que foi além da tradição levando o vestuário moderno para a excelência da construção de ateliê.

Eis as fotografias do ano na moda para a agência Reuters.