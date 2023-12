Quer ver o maior presépio de Portugal? Já brilha no Algarve

Com 21 anos de tradição, o Presépio Gigante de Vila Real de Santo António torna a fazer as honras da quadra. Em grande escala, até 7 de Janeiro.

Já não é novidade, mas vale bem o lembrete: o maior presépio de Portugal volta a fazer do Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, ponto de romaria e encontro obrigatório no mapa natalício de muitas famílias, nacionais e de além-fronteiras – nota a autarquia em comunicado, o evento atrai todos os anos “milhares de visitantes estrangeiros, particularmente espanhóis, dada a sua popularidade na vizinha Andaluzia”.

Não é para menos. Contas feitas, é habitado por 5800 peças, espraia-se por 240 metros quadrados e custou mais de 2500 horas de trabalho, 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra e três mil quilos de cortiça. Isto sem contabilizar as centenas de adereços que se juntam ao cenário.

Ocupando toda a área do Centro Cultural, esta edição volta a bater recordes, seja nas figuras, seja nos materiais utilizados.

Aos tradicionais quadros da Natividade junta-se o engenho de Augusto Rosa, Teresa Marques, Joaquim Soares e António Bartolomeu, funcionários do município e dedicados mentores do projecto. Da sua safra e criatividade saem figuras mecanizadas, cenários animados, lagos, ornamentos e iluminação à medida, alimentados por “vários quilómetros de cabos que permitem dar vida a esta obra de arte”, detalha a organização. São estes elementos que, asseguram, “constituem ‘o segredo’ do evento e são a sua marca diferenciadora”.

No conjunto, são retratadas histórias de Natal cristãs e pagãs e o habitual postal das tradições algarvias, que este ano recria uma estrada romana e aponta o foco às antigas cabanas da praia de Monte Gordo, às salinas, às noras e à Praça Marquês de Pombal, entre outros marcos locais.

A causa ecológica não é esquecida: assumindo a cartilha da sustentabilidade, o evento traz na ficha técnica materiais naturais reaproveitados, como a cortiça ou o musgo, e sistemas com iluminação led e reaproveitamento de águas.

Aberto desde 1 de Dezembro, o Presépio Gigante pode ser visitado diariamente até 7 de Janeiro, entre as 10h e as 13h e as 14h30 e as 19h – excepto nos dias 24 e 31 de Dezembro, em que encerra às 18h, e 1 de Janeiro, com abertura às 15h. A entrada custa 1€ (0,50€ para crianças dos três aos dez anos).