Morreu Amp Fiddler, teclista de George Clinton, tutor de J Dilla, lenda de Detroit

A ausência de notoriedade a uma escala macro esconde um percurso recheadíssimo e de uma influência assinalável, na esfera da soul e não só. Ao longo da sua carreira, Amp Fiddler, o homem de talentos diversos que morreu no domingo, aos 65 anos, tocou teclado com George Clinton — líder de dois colectivos incomensuravelmente importantes no terreno da música negra, os Parliament e os Funkadelic — e colaborou com Prince (uma vez, e juntamente com aqueles que então eram os restantes elementos da trupe sempre em metamorfose de Clinton). Mas o seu extenso rol de colaborações estende-se a nomes tão díspares como os Primal Scream e os Was (Not Was), ou como Warren Zevon, Moodymann e Maxwell.

