Boavista condenado a pagar 66 mil euros a ex-jogador

O Tribunal da Relação de Guimarães condenou o Boavista Futebol Clube, SAD, a pagar, a título de rescisão de contracto com justa causa, 66 mil euros ao jogador de futebol brasileiro Jefferson Macedo. Em causa está a violação do “direito ao treino” por parte do clube ao futebolista na época de 2018/2019, avançou hoje o Jornal de Notícias.

Segundo o jogador, que em Janeiro de 2019 assinou contracto com o clube para duas épocas, o Boavista “violou as suas obrigações”, acusando a equipa de publicar o seu nome na “secção de saídas”, retirando-o do plantel principal. O atleta acabaria por rescindir ao seu contracto por justa causa, em Dezembro do mesmo ano, nomeando comportamentos que puseram em causa “a sua “saúde psíquica”, apesar de “ter sempre cumprido com as suas obrigações”, afirmou.

Jefferson destaca o anúncio da SAD à comunicação social, no qual foi referido que não fazia parte dos “planos para a época” do Boavista. Não sendo informado sobre os “horários e do local dos treinos”, refere ainda que “não treinava com a bola da equipa A, mas sim com uma diferente, da equipa B, e que não lhe foi entregue o novo uniforme”. Proibido de frequentar o mesmo ginásio dos seus colegas de equipa, recorria a outro estabelecimento, pago por conta própria.

Boavista refuta as alegações do antigo jogador

As declarações do Boavista contrariam a posição do futebolista brasileiro, ao referir que o jogador “esteve vários meses na equipa B, sem qualquer reclamação ou queixa”, excluído o “direito a resolução por justa causa”.

O clube negou ainda qualquer intenção de “castigar” Jefferson Macedo, garantindo que “sempre foi respeitado como homem e profissional”. Sob a equipa técnica de 2019 comandada pelo antigo treinador angolano José Vigidal, o Boavista entende que não contava com o jogador, indicando “questões técnicas de que não teve conhecimento”.

Mesmo assim, o Tribunal da Relação de Guimarães condenou as acções do clube, considerando que “o incumprimento contratual estende-se à violação de uma pluralidade de deveres, desde o mais lato de proporcionar boas condições de trabalho até ao mais específico relativo à participação efectiva nos treinos e outras actividades preparatórias”.

Natural do estado brasileiro do Paraná, o avançado joga actualmente no Anadia FC, que disputa a Liga 3 (terceira divisão).

