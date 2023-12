Boavista empata com Vitória SC na estreia de Jorge Couto

O Boavista empatou este sábado com o Vitória SC (1-1), em partida da 14.ª jornada da I Liga disputada no Estádio do Bessa. O golo de Jota Silva (30') não foi suficiente para garantir novo triunfo da formação minhota, que sofreu o golo da igualdade aos 90+3', numa grande penalidade de Tiago Morais.

O Vitória apresentou-se no Bessa com a confiança reforçada por dois triunfos consecutivos na Liga, em Faro e frente ao Sporting, em flagrante contraste com o momento de grande incerteza que se vive no Boavista.

A começar pela mudança de treinador, depois de Petit não ter resistido a cinco derrotas seguidas no campeonato, onde não vencia desde a quinta jornada.

Com Jorge Couto e Ricardo Paiva ao leme, o Boavista adoptou um 4x2x3x1, recuperando uma defesa de quatro unidades. Indiferente às desventuras do rival, o Vitória aceitou os duelos físicos e começou a impor-se paulatinamente, com Nélson da Luz a obrigar João Gonçalves à primeira grande intervenção na baliza “axadrezada”.

O Boavista tinha tentado ameaçar Bruno Varela, mas os minhotos responderam de bola parada. João Gonçalves ainda adiou o golo, com defesa instintiva a cabeceamento de Borevkovic, mas, num livre de Tiago Silva, nada pôde fazer perante o desvio subtil de Jota Silva.

O Boavista reagia com grande intensidade, coração e alma, o que nem sempre resultava nas melhores decisões, com a equipa muito distante das zonas de finalização. Situação corrigida ao intervalo, de onde regressou um conjunto mais objectivo e perigoso.

Salvador Agra desperdiçou ocasião soberana para igualar logo no recomeço, após desmarcação de Bozenik. O internacional eslovaco falhou, pouco depois, nova oportunidade, servido por Agra. O Boavista pressionava e forçava o Vitória a sofrer para conservar a vantagem.

Bruno Varela teve, à entrada do último quarto de hora de jogo, uma acção crucial ao negar o golo a Bozenik (74'). Mas já no período de compensação, nada pôde fazer para evitar o empate obtido por Tiago Morais, na conversão de um penálti.