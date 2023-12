Na Sérvia, partido de Vucic lidera contagem de votos

O Partido Progressista Sérvio (SNS, na sigla original), do Presidente Aleksandar Vucic, deverá ganhar as eleições antecipadas deste domingo na Sérvia com 46,6% dos votos, segundo as projecções dos institutos Ipsos e CeSID.

A coligação da oposição, Sérvia contra a Violência (SNP), deverá ficar em segundo lugar com 23%, enquanto o Partido Socialista da Sérvia, do até agora ministro dos Negócios Estrangeiros, Ivica Dacic, ficar-se-á pelos 6,9%.

Os institutos, cujas projecções se basearam numa contagem parcial de uma amostra representativa de mesas de votos, disseram que às 19h a participação era de 55,9%.

Um total de 18 partidos e alianças estão a lutar pelo apoio de 6,5 milhões de eleitores e por 250 lugares no Parlamento. O mínimo exigido para entrar na assembleia é 3% dos votos.

Dois tiroteios em massa em Belgrado, em Maio, que resultaram na morte de 18 pessoas, incluindo nove estudantes, levaram a protestos que abalaram o poder de Vucic e do SNS, que dura há uma década. O descontentamento piorou com a inflação galopante, que atingiu os 8% em Novembro.

Os partidos da oposição e organizações de direitos humanos acusam Vucic e o SNS de subornar eleitores, pôr em causa a liberdade de imprensa, promover violência contra opositores, de corrupção e de ter ligações ao crime organizado. Vucic e os seus aliados negam essas acusações.

Os institutos Ipsos e CeSID, que estão a monitorizar as eleições em conjunto, assinalaram irregularidades na votação, incluindo chegadas organizadas de eleitores às mesas de voto, fotografias ilegais de boletins de voto e erros procedimentais.

A Comissão Eleitoral estatal disse que observadores eleitorais foram agredidos no Norte do país. Uma pessoa foi depois detida, disse a polícia.

As eleições legislativas, as quintas desde 2012, coincidem com as autárquicas na maioria dos concelhos, na capital Belgrado e na província de Vojvodina, a Norte.