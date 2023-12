O furto de azeitona mais do que duplicou este ano em relação a 2022, revelam dados provisórios da Guarda Nacional Republicana.

Os dados da GNR, a que agência Lusa teve acesso, mostram também que, quando comparado com 2021, o furto da azeitona mais do quadruplicou.

A GNR registou, até 12 Novembro deste ano, 102 furtos de azeitona, enquanto em todo o ano de 2022 foram denunciados 42 e, em 2021, um total de 24.

O mês com mais furtos foi Outubro, com 54, e nos 12 primeiros dias de Novembro foram registados 31.

A GNR indica que os dados são provisórios, tendo em conta que está a decorrer, até 31 de Dezembro, a operação "Campo Seguro 2023", que tem como objectivo o patrulhamento, fiscalização e sensibilização nas explorações agrícolas e florestais para prevenir a criminalidade e os furtos, bem como possíveis situações de tráfico de seres humanos.

No âmbito desta operação, a GNR realizou mais de 1300 acções de sensibilização, que alcançaram cerca de 6000 cidadãos, com o intuito de informar as comunidades rurais sobre medidas de prevenção e protecção contra furtos associados às explorações agrícolas e florestais, nomeadamente o furto de azeitona.

A GNR refere também que, para fazer face à criminalidade transfronteiriça, são "efectuadas acções de controlo e fiscalização do transporte de produtos agrícolas e florestais nos pontos de passagem da fronteira terrestre, em coordenação com a Guardia Civil".

A GNR aconselha a população a evitar deixar utensílios da apanha de azeitona, assim como a azeitona colhida no olival, durante o período nocturno, sem segurança e informe a GNR de qualquer movimento de pessoas ou viaturas suspeitas na proximidade dos olivais e lagares.