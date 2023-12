A dada altura, vai ser preciso fazer alguma coisa em relação aos peluches. Não os contei porque, na verdade, não estou preparada para saber quantos são. Mas são demasiados: enfiados na cama do meu filho, em cestos cheios no primeiro andar da nossa casa, a cobrir o chão do quarto do meu filho que anda no jardim-de-infância.

