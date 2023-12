Vinhos que são surpresas à mesa: um almoço com Antonina Barbosa

Com novidades para provar, havia que acertar escolhas em função dos vinhos. “Se calhar, para o Padeiro vão bem as zamburiñas, mas a ideia é passarmos também pelo Loureiro, o Alvarinho e o Alvarinho Reserva, que tem corpo e vai de certeza casar bem com o costeletão de vitela maturada”, pensou em voz alta Antonina Barbosa.

A ideia era mesmo levar surpresas à mesa. E se quanto aos Loureiro e Alvarinho Barão do Hospital a terceira edição já será lançada no início do novo ano, da colheita de 2022, e a primeira edição do Alvarinho Reserva (2020) é a que está agora no mercado, a surpresa e novidade absoluta vinha de dois espumantes de Vinho Verde com posicionamento superior. A Quinta do Hospital ainda não os tinha anunciado e saltam agora para o mercado, mesmo a tempo das festas natalícias. Dois espumantes bruto natural, um rosé da casta padeiro com 13 meses de estágio, e um Alvarinho Reserva com 15 meses de maturação com borras da fermentação.

Antonina conhece os cantos à casa, já que nasceu e tem a família mais chegada em Monção, onde agora regressa também com frequência para acompanhar a produção na Quinta do Hospital. Além da enologia, é também directora-geral do grupo de vinhos da Falua, que à unidade do Ribatejo juntou em 2017 a Quinta do Hospital, em Monção, e já este ano as quintas de São José e do Mourão, ambas no Douro.

São o braço vinhateiro do poderoso grupo francês Roullier, que opera em 131 países nas áreas dos produtos para o sector agro-alimentar, extracção de minerais e produção de energia (biomassa), com mais de 10 mil trabalhadores e um volume de negócios acima dos 4,1 mil milhões de euros. Nos vinhos, a actividade concentra-se apenas em Portugal, sob o comando de Antonina Barbosa.

À mesa com a enóloga Antonina Barbosa, no restaurante Chiote Monte da Mina, em Monção Anna Costa Costeletão de boi com 29 dias de maturação, no restaurante Chiote Monte da Mina, em Monção Anna Costa Espumante Barão do Hospital rosé brut nature, no restaurante Chiote Monte da Mina, em Monção Anna Costa Restaurante Chiote Monte da Mina, em Monção,Restaurante Chiote Monte da Mina, em Monção Anna Costa,Anna Costa Fotogaleria À mesa com a enóloga Antonina Barbosa, no restaurante Chiote Monte da Mina, em Monção Anna Costa

Vinhos “com capacidade de evolução e sem pressas”

E porquê os Vinhos Verdes? “A Falua veio para os Vinhos Verdes para fazer grandes brancos, o foco é nos vinhos do segmento superior. Vinhos de qualidade que mostrem o potencial das castas e da região, com capacidade de evolução e sem pressas. Ainda estão na adega os da colheita de 2022, só começam a sair no início de 2024”, expõe a enóloga, explicando que “o projecto dos Vinhos Verdes é uma aposta de longo prazo e focada na produção de brancos de grande qualidade”.

Na Quinta do Hospital, uma propriedade histórica e toda murada, com 25 hectares – que vem do século XII, quando D. Teresa, a mãe de Afonso Henriques, terá doado as terras à Ordem dos Hospitalários –, duplicaram-se já os 10 hectares de alvarinho com uma nova plantação. E também em Vila Verde foram este ano plantados 10 hectares de loureiro, e mais um de padeiro, na Casa da Torre, propriedade dos jesuítas, com quem foi celebrado um contrato de exploração de prazo alargado.

É desta quinta, numa zona de confluência entre os rios Homem e Cávado, que vieram as uvas de padeiro para o novo espumante rosé. “Uma vinha com 30 anos plantada com brancas e tintas, com uvas extraordinárias que nos motivaram para avançar com a nova plantação”, explica a enóloga, que escolheu a Churrasqueira Chiote Monte da Mina por razões que ultrapassam a amizade que a liga ao proprietário, Jorge Almeida, um colega dos tempos de escola.

“Além da qualidade da comida, é um sítio acolhedor não só pelo espaço, mas pelo ambiente humano. E tem também serviço de copos e uma ligação especial ao projecto da Quinta do Hospital, é um dos nossos embaixadores”, rematou Antonina Barbosa.

Foto Para o almoço com o crítico José Augusto Moreira, Antonina Barbosa, enóloga da Quinta Barão do Hospital, levou vinhos apostados em criar surpresa à mesa. Anna Costa

À MESA

Chiote Monte da Mina

Retail Rio Park, Monção

Refeição: Trilogia do mar (calamares, gambas ao alho e zamburiñas); Bacalhau à Monção (receita de Vítor Sobral); Costeletão de boi (29 dias de maturação); Crème brûlée e crumble de maçã

Vinhos: Barão do Hospital Padeiro espumante rosé brut nature 2020, Barão do Hospital Alvarinho Reserva espumante brut nature 2020, Barão do Hospital Loureiro 2020, Barão do Hospital Alvarinho 2020 e Barão do Hospital Alvarinho Reserva 2020

Alvarinho, loureiro e dois espumantes A enóloga queria surpreender com as novidades e os dois espumantes Barão do Hospital são mesmo uma bela surpresa. Desde logo, pela apresentação cuidada, com rótulos brilhantes e garrafas elegantes, cada uma na sua caixa de cartão. As cores fortes com debruados em dourado reforçam a imagem de qualidade e ambos puxam os espumantes da região para outro patamar. O Barão do Hospital Espadeiro Brut Natur, da colheita de 2020, que estagiou 13 meses sobre as borras da fermentação em garrafa, tem brilhante cor salmão, bolha fina e persistente, notas frutadas que remetem para cerejas e toranjas, à mistura com nuances de panificação. À elegância e boa acidez junta cremosidade e vivacidade na boca, para terminar longo e elegante. Da mesma colheita, o Barão do Hospital Alvarinho Reserva Brut Nature é um espumante com a mesma elegância, mas já mais encorpado, intenso e com vocação gastronómica. O vinho-base estagia um ano com borras finas, seguindo-se mais 15 meses após a segunda fermentação em garrafa. O dégorgement (retirada dos sedimentos e introdução da rolha) foi em Julho último. À bolha persistente de cordão fino associa harmonia, elegância e intensidade. Acidez envolvida por notas cítricas, sensações de pão torrado, complexidade de boca e final persistente com grande frescura. É também da colheita de 2020 o Barão do Hospital Alvarinho Reserva, que este ano chegou ao mercado. É um vinho de grande intensidade, estruturado e complexo, mas também elegante, com densidade de boca e uma frescura enorme que lhe dão ampla aptidão gastronómica e potencial de guarda. Mesmo com a terceira colheita já pronta a sair da adega, optou-se por recuar igualmente à colheita de 2020 e ver como estão a evoluir o Barão do Hospital Alvarinho e o Barão do Hospital Loureiro. Dois belíssimos exemplares do potencial de ambas as castas, de frescura e qualidade refinadas. Cremoso, envolvente e com enorme frescura mineral, o alvarinho; cheio de camadas, acidez tensão e vivacidade, o loureiro. Dois grandes vinhos ainda com grande futuro pela frente.

Este artigo foi publicado na edição n.º 12 da revista Singular.