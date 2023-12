António Costa, fénix renascida das cinzas à Europa

Ainda podemos ver António Costa como principal figura do PS nas eleições europeias de Junho? E há futuro no Conselho Europeu?

O sonho europeu do primeiro-ministro já esteve perto, fugiu, mas parece ganhar nova força. Ainda podemos ver António Costa como principal figura do PS nas eleições europeias de Junho? E há futuro no Conselho Europeu?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.