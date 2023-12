Toneladas de sardinhas vieram à tona no Japão. E não se sabe bem porquê

Cerca de 1500 toneladas de sardinhas mortas vieram à tona no Japão. Podem ter ficado sem oxigénio ou entrado subitamente em águas frias, mas as autoridades não sabem com certeza.

No início do mês, 1200 toneladas de sardinha e cavala vieram à tona junto de um porto em Hakodate, na província de Hokkaido, no Japão, e cobriram mais de um quilómetro de água.

Agora, esta quarta-feira, mais 30 a 40 toneladas de sardinhas apareceram em Nakiri, uma cidade a centenas de quilómetros da primeira. Mas as autoridades japonesas não estão a conseguir encontrar uma explicação para o sucedido.

“Nunca vi nada assim. Só no ano passado é que começamos a pescar sardinha em Nakiri. Faz-me questionar se o ecossistema marinho está a mudar”, disse um pescador que trabalha na área há 25 anos ao jornal Mainichi Shumbun, citado pelo Guardian.

À AP, Takashi Fujioka, do Instituto de Investigação Piscatória de Hakodate, disse que já tinha ouvido falar deste tipo de fenómenos, mas nunca tinha visto. E apresentou duas respostas para o sucedido: podem ter morrido de exaustão por falta de oxigénio, ao fugirem em cardume de peixes maiores; ou podem ter entrado subitamente em águas mais frias durante a migração.

Os pescadores recolheram as toneladas de carcaças, temendo que elas pudessem baixar os níveis de oxigénio e degradar o ambiente marinho e, alguns deles, estavam a vender ou a consumir estas carcaças. “Não sabemos sob que circunstâncias morreram, por isso não é recomendável [o seu consumo]”, alertou o investigador, citado no mesmo texto.

Um artigo publicado no Daily Mail dava conta de uma ligação entre estas mortes e a descarga de água da Central Nuclear de Fukushima no Pacífico, que aconteceu três meses antes e indignou os vizinhos China e Coreia do Sul.

Apesar de a Agência Internacional de Energia Atómica ter aprovado a descarga e referido que esta teria um impacto “insignificante”, a China acabou por banir o peixe japonês e acusou o país de ser “extremamente irresponsável e egoísta”, refere o Daily Mail. As autoridades japonesas sublinham que a água era segura.

Em Janeiro, o Japan Times deu conta do aparecimento de sardinhas mortas em três cidades Hokkaido. Na altura, estimou-se que fossem cerca de 20 toneladas e a causa atribuída foi a temperatura da água: "Podemos assumir que os peixes morreram devido à exposição a temperaturas abaixo da óptima", referiu Nobuyuki Tanaka, investigador no Instituto de Investigação de Pesca de Abashiri.