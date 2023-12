Este ranking de supermercados ajuda a encontrar mais produtos vegan

Os consumidores portugueses têm comprado mais produtos vegan. É esta uma das conclusões da 2.ª edição do estudo RankingVeg, promovido pela Associação Vegetariana Portuguesa.

De 2020 a 2022, observou-se “um aumento semanal de consumo de refeições de base vegetal, o que indica uma mudança gradual nos hábitos alimentares dos cidadãos em Portugal”, lê-se no comunicado da associação.

A Associação Vegetariana Portuguesa voltou a avaliar a oferta de produtos sem ingredientes de origem animal nos hipermercados e supermercados portugueses e actualizou o ranking que ordena os retalhistas em função da sua resposta à crescente procura destes artigos. Nos hipermercados, Auchan e Continente ocupam os primeiros lugares. Já nos supermercados, destacam-se o Continente e o Pingo Doce.

Segundo o comunicado, o Auchan voltou a destacar-se na “variedade de alternativas de base vegetal à carne, às carnes fumadas e ao peixe” e na diversidade de “alternativas vegetais a molhos, patês e cremes de barrar”. Já o Continente (do grupo Sonae, dono também do PÚBLICO) tem “uma maior variedade de produtos veganos em mais categorias alimentares”, como alternativas a bolos, doces, snacks e lacticínios. Este hipermercado destacou-se também por causa das refeições vegan prontas a consumir ou pré-fabricadas.

O Pingo Doce foi indicado como o retalhista “mais empenhado” ao nível das estratégias que promovem produtos veganos. O Aldi e o Lidl são as lojas de retalho que apresentam o maior número de produtos identificados com o selo vegan, que indica que os bens não são compostos por ingredientes de origem animal. Esta certificação vegana ajuda a "reduzir o tempo de verificação do consumidor no momento de decisão de compra desse mesmo produto, tornando-o potencialmente mais apelativo para o mesmo", lê-se no comunicado.

