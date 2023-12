The Jesus and Mary Chain, Slowdive e Nouvelle Vague no Vodafone Paredes de Coura 2024

A 31.ª edição do festival minhoto decorre entre 14 e 17 de Agosto. As bandas da nova leva de confirmações juntam-se aos Fontaines D.C..

Depois dos Fontaines D.C., uma das bandas rock mais acarinhadas da era pós-2020, terem sido a primeira confirmação da 31.ª edição do Vodafone Paredes de Coura, o festival desvendou mais um punhado de nomes para 2024.

Entre eles, veteranos que são presença regular em Portugal: The Jesus and Mary Chain e Slowdive, duas bandas históricas do shoegaze, género que teve um revival em 2023 pela mão de músicos da velha escola, de gente do indie rock, de adolescentes do TikTok. Os Slowdive lançaram, inclusive, um novo álbum este ano, Everything Is Alive.

Ainda no departamento dos séniores, o festival vai receber os Superchunk, banda que continua a fazer valer e a fazer render o seu lugar de destaque no panteão do indie rock americano – em 30 anos de actividade continuam a lançar discos que não são nada de deitar fora (o último foi em 2022, Wild Loneliness). O mesmo não se poderá dizer dos franceses Nouvelle Vague, cujo cruzamento entre new wave, pós-punk e bossa nova soa agora ainda mais desenxabido do que antes.

Entre as novas confirmações, encontram-se ainda o músico inglês Baxter Dury, filho do pub-rocker Ian Dury dos Blockheads; Wednesday, promessa da nova vaga do indie rock americano; Gilsons, trio de música popular brasileira composto por José Gil, Francisco Gil e João Gil, respectivamente filho e netos de Gilberto Gil; e o grupo de dream pop inglês Still Corners.

O 31.º Vodafone Paredes de Coura decorre entre 14 e 17 de Agosto. Os passes já estão à venda e custam 130,97 euros.