Temporada Darcos encerra com o Método para Guitarra Portuguesa de Ricardo Rocha

Iniciada em Abril, com um concerto inédito (Lisbon-Kabul: Music Intineraries of Wonder, Uma Viagem Extraordinária, juntando fados e música tradicional afegã), a 16.ª edição da Temporada Darcos encerra este sábado com a apresentação do Método para Guitarra Portuguesa de Ricardo Rocha, numa sessão (de entrada livre) intitulada 24 Estudos para Guitarra Portuguesa, onde ao livro de Ricardo Rocha se juntam outros dois, de Miguel Amaral, que os apresentará na guitarra portuguesa. Será no Espaço Darcos, na Avenida Tenente Valadim, em Torres Vedras, às 21h30.

Partindo do princípio de que “os conteúdos nesta área técnica são praticamente inexistentes” e o ensino da guitarra portuguesa “continua a basear-se essencialmente na abordagem do repertório existente, cuja maior parte não está escrita nem transcrita”, o método aqui apresentado surge da “necessidade de sistematizar e documentar o conhecimento adquirido ao longo de anos de estudo do instrumento, através da abordagem do reportório tradicional mas, sobretudo, fruto do confronto com dificuldades técnicas provenientes quer da incursão por reportório novo transcrito para o instrumento, quer da composição de novas obras para a guitarra portuguesa.”

Este novo método, diz-se na apresentação desta sessão, “é constituído por três livros. O primeiro, escrito por Ricardo Rocha, intitulado Ou aof Position, é um livro de escalas e arpejos, em todas as tonalidades, com a extensão de três oitavas.” Os outros dois, escritos por Miguel Amaral, são “um livro de pequenos estudos e exercícios avulsos” e outro “de vinte e quatro estudos para guitarra portuguesa, em todas as tonalidades”, com o objectivo de ajudar a superar dificuldades, mas pretendendo “ter um interesse musical que permita a sua abordagem como peças de concerto”.

A Temporada Darcos é uma criação do maestro e compositor Nuno Côrte-Real, que assegura a sua direcção artística. A edição de 2023 agora termina, a 16.ª, apresentou como objectivo, no seu início, “seguir a linha que tem norteado as temporadas anteriores: grande música, grandes intérpretes, mas procurando sempre pontos de contacto entre diferentes tradições, privilegiando o ecletismo e a inclusão”, elegendo “‘A união pela música’ como impulso e horizonte”.