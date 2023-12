Concurso para a Bienal de Veneza teve dois pedidos de revisão e não um

Greenhouse, projecto que junta a artista e curadora Mónica de Miranda, a historiadora Sónia Vaz Borges e a coreógrafa Vânia Gala, vai representar Portugal na Bienal de Arte de Veneza, de 20 de Abril a 24 de Novembro do próximo ano, soube-se esta quarta-feira, através de um comunicado da Direcção-Geral das Artes (DGArtes). Talvez porque não fosse suposto fazê-lo, este documento não mencionava, no entanto, que no processo de audiência de interessados previsto pelo regulamento do concurso as duas candidatas cujas propostas foram preteridas, as curadoras Sandra Guimarães e Marta Mestre, pediram nova intervenção do júri.

