Marta Mestre e Ángel Ulloa vão ser curadores em 2024 da anozero em Coimbra

A portuguesa Marta Mestre, directora artística do Centro Internacional José de Guimarães, e o espanhol Ángel Calvo Ulloa vão ser os curadores da edição de 2024 da anozero, bienal de arte de Coimbra, foi anunciado esta quarta-feira.

Os dois curadores escolhidos para 5.ª edição da bienal de arte contemporânea de Coimbra são formados em História da Arte e têm uma forte relação com o Brasil, afirmou a organização da anozero, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a bienal, o anúncio da escolha da direcção curatorial para 2024 foi feito esta quarta-feira, durante a Feira de Arte Contemporânea de Madrid (ArCo).

A equipa vai partir "de uma linha de trabalho ancorada na frase 'o mundo eclode e colapsa, simultaneamente, em vários lugares'", sendo o tema e lista de artistas a participar na bienal conhecidos em Setembro deste ano.

"A nossa ligação a Espanha é matricial e estrutural da bienal, que sempre achámos que tinha de ter uma presença ibérica muito forte. Há muito que gostava de ter um curador espanhol e este foi o momento certo", disse à Lusa Carlos Antunes, director do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC), entidade que co-organiza a anozero, juntamente com a Câmara de Coimbra e a Universidade de Coimbra.

Segundo Carlos Antunes, são dois curadores "que se conhecem bem, de proveniências diferentes" e que irão reforçar "o eixo ibérico e América Latina".

Sobre o que esperar, o director do CAPC realçou que Ángel Calvo Ulloa trabalha de forma "muito particular" a relação com os territórios e Marta Mestre tem um interesse em "assuntos pós-coloniais", acreditando que esses dois temas deverão ser abordados em 2024.

A 5.ª edição vai decorrer de 6 de Abril a 30 de Junho de 2024.

Marta Mestre, que foi curadora no Instituto Inhotim, em Minas Gerais, e no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro (Brasil), é actualmente a directora artística do Centro Internacional José de Guimarães, em Guimarães, e tem organizado exposições individuais e colectivas em diversos países.

Já Ángel Calvo Ulloa, natural da Galiza, vive entre Espanha e Brasil, é co-autor do livro Desde lo curatorial. Conversaciones, experiencias y afetos e tem participado em diversos projectos artísticos.

O Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, em Coimbra, que tem sido o principal palco da anozero, vai também acolher este ano um "solo show", focado num único artista, realçou a organização.

De acordo com a nota enviada à Lusa, a partir de 14 de Abril, o islandês Ragnar Kjartansson propõe como tema "Não sofra mais".

"Um dos destaques da exposição é The Visitors, considerada pelo jornal britânico The Guardian como a melhor obra de arte do século XXI. Entre outras obras, Ragnar Kjartansson traz o registo de uma performance de seis horas com a banda The National em que são interpretadas várias versões do tema Sorrow", referiu.

Ragnar Khartansson desenvolve um trabalho em torno de diversos meios artísticos, "criando instalações de vídeo, performances, desenhos e pinturas que se baseiam em inúmeras referências históricas e culturais".

O artista islandês já contou com exposições no Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, Barbican Centre (Londres), Palais de Tokyo (Paris) ou o MOMA (Nova Iorque), entre outros.