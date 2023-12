O sonho europeu do PS e o futuro de Costa

Este é o penúltimo episódio do ano do Poder Público, que se prepara para fazer uma pausa na semana entre o Natal e o Ano Novo. Uma pausa muito bem-vinda, já que os primeiros meses de 2024 vão ser intensos. Ainda esta semana ficámos a saber que além das eleições europeias que já estavam previstas para Junho, e das legislativas que foram antecipadas para Março, vamos ter também eleições nos Açores, a 4 de Fevereiro. Isto porque a primeira “geringonça” de direita não resultou e o Governo minoritário de José Bolieiro caiu com o chumbo do seu orçamento. Mas ainda não é hoje que nos dedicamos a fazer uma antevisão de 2024.

Esta quinta-feira o programa concentra-se em dois temas: a entrevista de despedida de António Costa e a corrida à liderança do PS. Aliás, é por isso que o convidado é Luciano Alvarez, que andou uns dias em reportagem com as candidaturas de José Luís Carneiro e de Pedro Nuno Santos.

