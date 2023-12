Histórias de um jazz bem vivo no ano da morte de Jazzé

Surja ela no singular ou no plural, a palavra história vai bem com o jazz. Que já de si arrasta uma torrente de histórias com mais de um século, envolvendo nomes míticos, segregações criminosas, casos sórdidos, ascensões meteóricas e quedas lamentáveis. Mas na aura esfuziante que envolve o género, objecto de devoção de grupos mais selectos ou de multidões, consoante tempos e lugares, projecta-se quase sempre a sombra de insistentes dúvidas: o jazz está a acabar? Vai morrer? Vai ceder em definitivo a outros géneros musicais e perder os seus traços distintivos?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt