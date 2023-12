Há talento jovem à procura de criar raízes em O Canto das Sementes

No livro A Metamorfose das Plantas, J. W. von Goethe teoriza sobre o complexo processo de crescimento das plantas e os muitos movimentos de expansão e contracção até ao exuberante desabrochar da flor ou do fruto com as suas infinitas formas, cores e aromas – conjunto de possibilidades reunidas em potência na semente, mas dependentes do espaço que têm para crescer.

