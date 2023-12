Sexta na TV: Indy, Reacher e galinhas em fuga

CINEMA

Lamborghini: O Homem por Detrás da Lenda

TVCine Top, 21h30

A vida pessoal e profissional de Ferruccio Lamborghini (1916-1993), incluindo a rivalidade com Enzo Ferrari, é retratada no filme que Bobby Moresco realizou a partir da biografia assinada por Tonino, filho de Ferruccio. Frank Grillo ocupa o papel principal.

A Morte de um Apostador Chinês

RTP2, 23h13

Escrito e realizado por John Cassavetes em 1976, é um filme neo-noir sobre poder e dinheiro, em que Ben Gazzara dá vida a um homem disposto a tudo para preservar o seu negócio nocturno – até a enfrentar a máfia chinesa.

A Fuga das Galinhas: Estamos Fritas

Netflix, streaming

Mais de 20 anos depois d’A Fuga das Galinhas, o filme em stop-motion mais lucrativo de sempre, a sequela estreia-se na Netflix. Novamente saída dos estúdios ingleses Aardman, tem realização de Sam Fell (ParaNorman, Por Água Abaixo), segundo um argumento de Karey Kirkpatrick, John O’Farrell e Rachel Tunnard. Na primeira aventura, os galináceos congeminaram uma revolução sem precedentes para escapar às panelas da Sr.ª Tweedy. Agora, a ameaça é outra.

Depois da fuga, encontraram um santuário de liberdade numa ilha longe de olhares humanos. Mas o paraíso vai ter de esperar. É que Molly, a curiosa filha de Ginger e Rocky, decidiu explorar o que estava para lá do horizonte e não tardou a ser capturada e levada para uma quinta.

À primeira vista, é um lugar de sonho. Só que dali só saem pesadelos… em forma de nuggets de frango. Perante esta ameaça maquiavélica à sobrevivência da espécie, Ginger, Rocky e companhia têm de arriscar tudo, desta vez urdindo um plano de invasão e libertação de todos os seus pares.

Indiana Jones e o Marcador do Destino

Disney+, streaming

Depois de se ter estreado nos cinemas no Verão passado, chega à Disney+ a mais recente aventura do arqueólogo mais famoso do cinema. No quinto e último capítulo da saga, realizado por James Mangold, um Indiana Jones envelhecido e relutantemente conformado à “reforma” é resgatado para uma missão que não pode recusar: encontrar um poderoso artefacto construído por Arquimedes, antes que caia nas mãos erradas e se dê uma catástrofe.

Para isso, vai ter a ajuda de Helena Shaw, a sua destemida e imprevisível afilhada. Nazis, NASA e saltos no espaço-tempo fazem parte das peripécias. E, claro, o chicote, o chapéu e a banda sonora de John Williams.

Estreado no Festival de Cinema de Cannes em Maio de 2023, onde Harrison Ford recebeu a Palma de Ouro honorífica pela sua carreira, o filme volta a contar com Ford como protagonista. John Rhys-Davies, Karen Allen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen são outros nomes no elenco. George Lucas e Steven Spielberg também estão envolvidos, como produtores executivos.

SÉRIE

Reacher

Prime Video, streaming

Entra na segunda temporada a versão televisiva do personagem que Tom Cruise encarnou no cinema, com base nos livros de Lee Child. Desenvolvida por Nick Santora e já com uma terceira temporada na forja, a série conta com Alan Ritchson no papel do polícia e ex-militar. Nesta ronda, terá de reunir a sua velha equipa para encontrar a pessoa que está a matar, um por um, antigos camaradas seus do exército. Hoje chegam os três primeiros episódios; os cinco restantes serão debitados a ritmo semanal.

DOCUMENTÁRIOS

Annie Ernaux - Os Anos Super 8

TVCine Edition, 16h30

Documentário sobre a escritora e professora francesa, premiada com o Nobel da Literatura em 2022. Faz uma retrospectiva dos seus trabalhos, mas tem como estrutura as mudanças políticas e sociais por que França passou desde o movimento libertador de Maio de 1968. Extravasa a barreira do mero arquivo familiar para testemunhar uma obra que funciona como espelho do passado e das aspirações futuras de uma sociedade.

As Maiores Montanhas do Mundo

Odisseia, 00h34

O destino deste episódio é Ben Nevis, nas Terras Altas escocesas, onde se situa o pico mais alto do Reino Unido. A viagem faz-se entre falésias íngremes e caminhos sinuosos, com passagem pela história geológica da montanha, por relatos de alpinistas e pela evolução das equipas de resgate.