Polícias, maus tratos e impunidade

Num Estado de direito, entregamos aos agentes de forças policiais a missão de zelar pela segurança dos cidadãos. Por norma, a polícia não deve fazer uso da força e se o fizer deve usá-la na medida estritamente necessária para o cumprimento do seu dever. É o que está na lei e é um poder e uma responsabilidade imensa de quem usa uma farda e uma arma. Por isso, é essencial que quem executa esta missão tenha condições dignas de trabalho, boa formação e que, quando comete abusos, seja investigado e punido. Mas Portugal volta a ser alvo de vários reparos no que diz respeito a este último ponto por parte do Comité Antitortura do Conselho da Europa (CPT, na sigla em inglês).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt