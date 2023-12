O golpe na Guiné-Bissau e a guerra económica em Angola

A entrevista deste episódio é com Jonuel Gonçalves, a propósito do seu livro sobre 500 anos de guerra económica em Angola.

No episódio desta semana, Elísio Macamo e António Rodrigues conversam sobre o golpe constitucional do Presidente Umaro Sissoco Embaló na Guiné-Bissau e da criação de uma federação entre Burkina Faso, Mali e Níger, três países governados por juntas militares. A entrevista é com Jonuel Gonçalves, a propósito do seu livro sobre 500 anos de guerra económica em Angola.

