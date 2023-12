VW T-Roc com mais equipamento e tecnologia, a partir de 23.590€

SUV é proposto com dois motores a gasolina TSI, com 95 e 115 cv, e em quatro versões de equipamento: T-Cross, Urban, Style (mais elegante) e R-Line (de inspiração desportiva).

O Volkswagen T-Roc foi alvo de uma nova actualização, seis anos após o seu lançamento, e apresenta-se com um equipamento de série superior e com uma importante actualização tecnológica. A marca salienta ainda o novo design do interior, que, garante, “impressiona pela elevada qualidade dos materiais e pela nova geração do sistema de infotainment”, enquanto o exterior apresenta um desenho aperfeiçoado e novos faróis e farolins traseiros em LED de série.

O novo T-Cross é proposto com dois motores a gasolina com turbocompressor (TSI), a debitarem 95 e 115 cv, e em quatro versões de equipamento: T-Cross, Urban e as duas versões topo de gama Style (mais elegante) e R-Line (de inspiração desportiva). As cores Amarelo Grape, Azul Clear e Vermelho Kings são novas.

De destacar ainda o aumento da capacidade de carga no acoplamento de reboque, de 55 para 75 kg, que não beliscou a habitabilidade versátil, capaz de acomodar cinco pessoas e com uma bagageira que pode arrumar entre 385 e 455 litros (dependendo da posição da segunda fila, que desliza 14cm). Quando os bancos traseiros são rebatidos, a arrumação para carga cresce até aos 1281 litros.

No capítulo da segurança, o T-Roc conquistou as cinco estrelas Euro NCAP no seu lançamento (classificação que não se aplica à carroçaria Cabrio) e nada indica que a actualização o prejudique: de série, chega com assistente de manutenção na faixa de rodagem e travagem de emergência que reconhece peões e veículos, mas pode ser equipado com o opcional assistente de viagem IQ.Drive, que, além de adaptar a velocidade ao veículo da frente, aprende o estilo de condução de quem assume os comandos.

A actualização do SUV mais compacto da Volkswagen já está disponível para encomendas, com preços a partir de 23.590 euros, com as primeiras entregas previstas para o primeiro trimestre de 2024.