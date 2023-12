Reserva Federal dos EUA não mexe nas taxas de juro

Autoridade monetária cumpre as expectativas e, depois de a inflação ter diminuido para 3,1% em Novembro, mantém as taxas de juro inalteradas, dando sinais de que podem ocorrer descidas em 2024.

A Reserva Federal norte-americana cumpriu as expectativas dos mercados e manteve, esta quarta-feira, a sua principal taxa de juro no intervalo entre 5,25% e 5,5%, prolongando o período de estabilização da política monetária nos EUA depois de, entre Março do ano passado e Agosto deste ano, ter posto em prática a maior subida de juros das últimas quatro décadas para tentar travar a inflação.

Depois de se saber, já esta semana, que, em Novembro, a taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos da América (EUA) manteve uma trajectória descendente, passando de 3,2% para 3,1%, as previsões de que, nesta reunião, os responsáveis pela autoridade monetária da maior economia mundial não iriam mexer nas taxas tornaram-se ainda mais seguras.

Aparentemente, apesar de a economia continuar a revelar, na maior parte dos indicadores de actividade, uma força muito significativa e de, no mercado de trabalho, não haver sinais de que o desemprego possa aumentar, parece evidente que o actual nível de taxas de juro imposto pela Reserva Federal está a ser suficiente para conduzir a taxa de inflação para o nível desejado.

O banco central dos EUA tem como meta colocar a taxa de inflação em 2% e a generalidade das projecções aponta para que tal possa vir a ser atingido a prazo, tendo em conta o efeito que os custos de financiamento elevados vão começando a ter nos níveis de consumo das famílias.

Ainda assim, Jerome Powell, o presidente da Fed, tem-se mostrado muito relutante em declarar vitória na guerra contra a inflação, manifestando a sua preocupação relativamente à possibilidade de, com uma taxa de desemprego baixa, se assista ainda a uma pressão em alta dos salários que contribua para manter a inflação a um nível acima do desejado.

Esta quarta-feira, contudo, a Fed deu alguns sinais de que o discurso pode estar prestes a mudar. No comunicado em que anunciou a decisão de manter taxas de juro, assinalou os avanços no combate contra a inflação e disse apenas que iria continuar a avaliar se uma subida de taxas de juro ainda seria necessária. Para além disso, nas previsões dos seus responsáveis para a evolução das taxas de juro, passou a antecipar-se uma descida de 0,75 pontos percentuais nas taxas de juro até ao final de 2024, mais dos que os 0,25 pontos anteriormente previstos.