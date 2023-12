Man. City, Bayern e Real Madrid principais oponentes do FC Porto

O campeão europeu Manchester City, o Bayern Munique e o Real Madrid são, em teoria, os adversários mais complicados para o FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões de futebol.

Ao contrário de Benfica e Sporting de Braga, que "caíram" para a Liga Europa, os "dragões" garantiram nesta quarta-feira o apuramento para os "oitavos", depois de vencerem o Shakhtar Donetsk, por 5-3, na sexta e última jornada do Grupo H.

O vice-campeão português terminou a "poule" na segunda posição, atrás dos espanhóis do Barcelona, ficando a saber que vai defrontar um dos outros sete vencedores de grupos.

Apenas os catalães não vão poder defrontar os portistas, com o inglês Manchester City, de Rúben Dias e Bernardo Silva, que venceu o Grupo G apenas com vitórias, a ser, teoricamente, o adversário mais difícil que poderá calhar em sorte ao FC Porto no sorteio de segunda-feira em Nyon, na Suíça.

O espanhol Real Madrid, recordista de títulos e que defrontou o Sp. Braga no Grupo C, também terminou a fase de grupos com seis triunfos e é sempre um oponente temível, assim com o Bayern Munique, que apenas cedeu um empate e somou o 40.º jogo sem derrotas na fase de grupos.

Pela história na competição, o adversário mais acessível seria a espanhola Real Sociedad, mas que fez uma excelente fase de grupos, sem qualquer derrotas e na qual bateu duas vezes o Benfica.

Também de Espanha, o Atlético de Madrid traz algumas boas memórias ao FC Porto e não será um adversário totalmente inacessível, tal como os alemães do Borussia Dortmund ou os ingleses do Arsenal.

O final da fase de grupos da Champions permitiu também conhecer os possíveis adversários do Sporting no play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa.

Com o segundo lugar do Grupo D da Liga Europa já assegurado, os "leões" sabem que vão defrontar uma das equipas que terminaram em terceiro na Champions, não podendo defrontar os dois outros clubes portugueses em prova - Benfica e Sp. Braga.

Os italianos do AC Milan, de Rafael Leão e semifinalistas da Champions na última temporada, são o adversário a evitar no sorteio de segunda-feira.

Os turcos do Galatasaray, os franceses do Lens, os neerlandeses do Feyenoord, os suíços do Young Boys e os ucranianos do Shakhtar Donetsk são os outros possíveis adversários do Sporting.

Potes do sorteio da Liga dos Campeões:

- Pote 1: Bayern Munique (Ale), Arsenal (Ing), Real Madrid (Esp), Real Sociedad (Esp), Atlético de Madrid (Esp), Borussia Dortmund (Ale), Manchester City (Ing), Barcelona (Esp).

- Pote 2: Copenhaga (Din), PSV Eindhoven (Hol), Nápoles (Ita), Inter Milão (Ita), Lazio (Ita), Paris Saint-Germain (Fra), Leipzig (Ale), FC Porto (Por).