Tiago Rodrigues, o 25 de Abril, corpos políticos no universo 2024 da Culturgest

A estreia portuguesa de Na Medida do Impossível, de Tiago Rodrigues, levada pela primeira vez a cena em Genebra, em Setembro de 2022, um segundo concerto dos Autechre, Bruno Pernadas a celebrar os 10 anos do seu álbum de estreia, uma mostra de cinema indígena do Brasil, exposições de Júlia Ventura e do italiano Enzo Cucchi. São algumas das propostas da Culturgest na programação do primeiro semestre de 2024, divulgada esta quarta-feira.

