Contratos de financiamento do ensino superior renovados por um ano

Solução temporária permite responder ao vazio provocado pelo final da vigência dos acordos de legislatura no mês passado. Novo prolongamento nas mãos do próximo Governo.

Os contratos entre o Governo e as universidades e politécnicos para o financiamento do ensino superior tinham validade até ao final do mês passado e a negociação da sua renovação para os próximos quatro anos foi interrompida pela demissão do primeiro-ministro. A solução encontrada pela tutela por mais um ano foi manter os acordos nos termos fixados em 2019, deixando uma decisão nas mãos do próximo executivo.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) “decidiu prorrogar apenas por um ano o contrato de legislatura” em vigor, informa ao PÚBLICO fonte da tutela. Mantêm-se “os mesmos termos em que se encontra celebrado”, desde 2019 – ainda na legislatura que foi interrompida pelo chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

A intenção, informa ainda o gabinete da ministra Elvira Fortunato, foi “garantir a continuidade da estabilidade do funcionamento das instituições de ensino superior até à plena entrada em funções do próximo Governo”. “A sua cessação ou renovação para além dessa data deverá ser decidida pelo próximo Governo”, acrescenta a mesma fonte.

A assinatura de um contrato de legislatura, que garantia às instituições do sector um quadro de previsibilidade para o financiamento, foi uma das inovações do primeiro Governo de António Costa no ensino superior. O MCTES estava a negociar uma proposta para a renovação do acordo para o período 2024 a 2027 junto do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.

Após a apresentação do pedido de demissão primeiro-ministro, “entendeu-se adequado suspender esse processo, dado que a tomada de decisões sobre um contrato de legislatura que abrangeria um período de quatro anos não se enquadraria dentro dos poderes permitidos a um Governo em período de gestão”, justifica a tutela.

O MCTES também garante que uma nova fórmula de financiamento do ensino superior, apresentada no Verão, vai avançar, mesmo no actual contexto político. As dotações de verbas públicas para universidades e politécnicos já estavam inscritas no Orçamento do Estado para 2024 respeitando os novos critérios. O Governo prevê para “breve” a publicação da portaria relativa à fórmula de distribuição, considerando este “um acto de gestão”.

No final da semana passada, foram assinados novos contratos-programa com as universidades dos Açores e da Madeira, que compensam as instituições pelos custos da insularidade e adicionam incentivos em funções de objectivos de investigação e ensino, uma solução prevista no novo modelo de financiamento do ensino superior.

O novo modelo de financiamento prevê que fundos regionais geridos pelas regiões autónomas ou pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR), mas também verbas das autarquias e até mesmo de instituições privadas passem a pagar o funcionamento das instituições de ensino superior, através de uma nova figura jurídica, os contratos-programa de desenvolvimento.