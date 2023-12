António Costa vai ser o Cavaco ou o Soares do PS?

O Presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, disse que António Costa se está a tornar no Cavaco Silva do PSD. A análise está neste episódio do podcast Soundbite.

O Presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, disse, em relação à entrevista que António Costa deu à TVI/CNN Portugal, que o primeiro-ministro se está a tornar no Cavaco Silva do PSD. Costa virou Cavaco ou é mais Mário Soares? A análise está no Soundbite de hoje.

