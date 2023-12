“Erro e barafunda”: o que dizem os avisos de Costa a Marcelo?

Se não tivesse havido o parágrafo do comunicado do Ministério Público que anunciava a existência de uma investigação ao primeiro-ministro, provavelmente António Costa teria pedido demissão por causa de outros "factos novos" da Operação Influencer, nomeadamente o "dinheiro encontrado" escondido na sua residência oficial, na sala do seu então chefe de gabinete, Vítor Escária, de que só se soube no dia seguinte. Neste Soundbite há espaço para análise à entrevista do primeiro-ministro, António Costa, à TVI/CNN Portugal.

