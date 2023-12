O Sevilha está a “alugar” a “sua” Liga Europa durante um ano

A equipa espanhola terminou a fase de grupos da Champions no último lugar, o que significa que nem na “sua” Liga Europa vai poder ser feliz. É como um aluguer, com contrato de um ano. Em 2025 há mais.

Há poucas coisas certas no desporto e no futebol. Mas se alguma podemos dar como altamente provável é que enquanto houver Sevilha e enquanto houver Liga Europa essa será uma relação pouco menos do que umbilical.

Mas isso não será assim entre Maio de 2024 e 2025. Durante um ano, o Sevilha não será o campeão da Liga Europa, já que perdeu nesta terça-feira a possibilidade de defender o título que detém actualmente e que já conquistou cinco vezes na última década. É como se o Sevilha estiver a alugar o troféu – com contrato de um ano.

Outra garantia desta terça-feira de Champions é que o “inquilino” dos espanhóis no arrendamento da Liga Europa não será o Manchester United – os ingleses também vão ver no sofá o que resta do futebol continental.

Mais um golo após os 90’

A equipa da Andaluzia caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões, um cenário que já tinha como garantido, mas que ainda poderia ser suavizado pelo apuramento para a “Champions dos pobres” – a “sua” Champions.

Com a derrota (2-1) frente ao Lens, o Sevilha não saiu dos embaraçosos dois pontos na Champions, deixando o terceiro lugar do grupo para a formação francesa.

A fase de grupos foi, para o Sevilha, um suplício permanente. Até começou com dois empates – nenhum deles a hipotecar o que quer que fosse –, mas vieram, depois, quatro derrotas.

É importante assinalar que este percurso roçou a bizarria. Os sevilhanos empataram a dois golos com o PSV depois de terem estado a vencer por 1-0 e por 2-1, sofrendo o 2-2 aos 90+5’. Depois, perderam 3-2 com o PSV tendo estado a vencer 2-0 e com golos sofridos aos 81’ (um autogolo, para “compor o ramalhete”) e aos 90+2’. E ainda perderam nesta terça-feira com o Lens, por 2-1, com um golo sofrido aos 90+6’.

Desta terça-feira de Champions saiu ainda a eliminação do Manchester United, cuja derrota com o Bayern de Munique, em casa, por 1-0, nem pode ser vista como o problema principal. O empate, que durou largos minutos, também teria sido insuficiente para tirar ao Copenhaga o segundo lugar e o terceiro ao Galatasaray.