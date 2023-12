Futebol ucraniano sobrevive à guerra e Shakhtar é um exemplo: “Jogamos pelo povo que nos defende”

Viktor Zharuk caminha cuidadosamente por entre os destroços de um prédio, ruínas do que outrora foi um importante complexo fabril na cidade ucraniana de Avdiivka. O soldado ucraniano está a vários andares de altura e um passo em falso representa a queda para a morte. Mesmo com o risco iminente, Viktor não se deixa intimidar. Estará uma pessoa presa nas ruínas? Ou será um animal de estimação que subiu todos aqueles andares? Segundos depois, surge a resposta do alvo do “resgate”: uma bandeira do Shakhtar Donetsk.

